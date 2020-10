Deputada Hortense Martins transforma falsificação em “imprecisões no registo comercial”

“Imprecisões no registo comercial”. Esta foi a expressão utilizada pela deputada socialista Hortense Martins para justificar perante os serviços do Instituto dos Registos e do Notariado (IRN) aquilo que o Ministério Público (MP) qualificou como “falsificação”.

Obrigada a rectificar o registo da empresa hoteleira Investel, de que é sócia com o pai e a irmã, bem como a pagar mil euros ao Estado, como condição para que o processo por falsificação de documentos em que era arguida fosse suspenso por quatro meses e depois arquivado, Hortense Martins e o pai, igualmente arguido no mesmo processo, apresentaram na Conservatória do Registo Comercial, no fim do mês passado, um conjunto de documentos em que afirmam “existirem imprecisões no registo comercial” por eles efectuado em Março de 2019, “quanto à cessação de funções da antiga gerente Maria Hortense Nunes Martins”.

De acordo com o despacho do MP que em Junho propôs a suspensão do processo (aceite pelo juiz de instrução), Hortense Martins e o pai tinham entregue no mesmo serviço do IRN, em Março do ano passado, uma declaração “elaborada e assinada pela arguida” Hortense, com data de 21 de Junho de 2011, onde esta afirmava ter renunciado à gerência da Investel naquela data, “em virtude de ter deixado de prestar quaisquer serviços ou actividades na mesma”. No despacho lê-se também que “o conteúdo de tal documento é falso no que diz respeito à data da renúncia à gerência e seu conhecimento [pelo pai, igualmente gerente], pois que a arguida exerceu a gerência da Investel para lá daquela data e pelo menos até ao ano de 2013”.

A factualidade em causa “é susceptível de integrar a prática do crime de falsificação de documentos (…) punível com prisão até cinco anos”, escreveu ainda a procuradora, visto que os arguidos “fizeram uso de tal documento, cujo teor sabiam não corresponder à realidade, sabendo que este seria averbado ao registo comercial, agindo com a intenção de que do mesmo viesse a constar a desoneração da arguida Hortense da gerência da referida sociedade em data anterior à verdadeira (…) bem sabendo que praticavam actos proibidos e punidos por lei penal”. O objectivo de ambos, segundo a convicção expressa pelo MP, seria o de “prevenir consequências desfavoráveis para a arguida Hortense Martins, nomeadamente no âmbito de um outro processo que esteve pendente” no Departamento de Investigação e Acção Penal de Coimbra (pôr LINK).

Como o PÚBLICO já noticiou, a magistrada titular do processo entendeu que a falsificação acabou por não ter “relevância factual” naquele caso e que “o grau de ilicitude é moderado”. Por isso optou, conforme a lei permite, pela suspensão do processo, atendendo, entre outras coisas, à “interiorização da censura da conduta” por parte dos arguidos.

Foi na sequência desta decisão judicial, e com o objectivo de rectificar, conforme exigido pelo MP, a data da renúncia de Hortense Martins à gerência, que os arguidos entregaram agora no registo comercial a acta da reunião da assembleia geral da Investel realizada a 23 de Setembro na qual se diz que face às “imprecisões” existentes no registo comercial “torna-se necessário torná-lo mais legível, pelo que fica expressamente consignado que os efeitos da renúncia não se produziram no momento em que a gerente comunicou a intenção à sociedade, mas só a 31 de Janeiro de 2014”. Na acta - que é assinada apenas por Joaquim Martins (pai da deputada), mas que foi entregue juntamente com uma declaração de Hortense Martins em que esta “confirma” o seu conteúdo - afirma-se igualmente que no registo efectuado no ano passado consta que “a renúncia à gerência foi feita com conhecimento à sociedade em 21 de Junho de 2011” e acrescenta-se: “o que de facto aconteceu.”

Contudo, prossegue o documento, “os efeitos não se produziram desde logo, tendo a gerente renunciante permanecido em funções até ao dia 31 de Janeiro de 2014, durante o tempo que foi necessário a que a sua saída da empresa não interferisse com o funcionamento da mesma”.

Graças a esta acta e à sua confirmação por Hortense Martins, já consta no registo comercial da sociedade, desde 30 de Setembro, que a sua renúncia à gerência ocorreu em 31 de Janeiro de 2014 e não em 2011, conforme a deputada escrevera na declaração entregue à conservatória há pouco mais de um ano.