“Marcelo está do lado certo das coisas”

Nunca ninguém pintou um retrato tão favoravelmente impressivo de Marcelo Rebelo de Sousa enquanto Presidente da República como este que aqui fica. O pintor é talentoso. Chama-se Paulo Portas, e o retrato tinha intenção e trazia recado: as palavras foram eloquentemente escolhidas num exercício que o pintor quis “racional”, ignorando a “espuma dos dias”. Apesar da irrecusável — brilhante? — mestria do traço, surpreendi-me ao vê-lo recusar as perplexidades e discordâncias que expus, as dúvidas quanto a este ou aquele traço do retratado, a própria evolução da tela. Nada disso lhe interessou, a pintura era sua: “Há dúvidas e reservas legítimas, mas há que introduzir racionalidade numa discussão que frequentemente é só de estilo ou de forma.”

