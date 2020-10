Pelo menos 14 mortos e oito desaparecidos em deslizamento de terras no Vietname

Pelo menos 14 militares morreram este domingo, 18 de Outubro, no Vietname, devido a um deslizamento de terras na sequência de fortes chuvas e inundações que estão a atingir o sudoeste da Ásia há mais de uma semana. Oito militares estão desaparecidos.

O Governo vietnamita diz que o acidente deste fim-de-semana poderá representar a maior perda militar de um país em tempo de paz. Segundo uma declaração no site do Governo, o deslizamento de terras atingiu o quartel de uma unidade da 4.ª Região Militar do Vietname, na província central de Quang Tri. Dias antes, outro deslizamento de terras vitimou 13 pessoas, a maioria soldados, na província vizinha de Thua Thien Hue.

Foto Oito militares continuam desaparecidos REUTERS/HO CAU/VNA

“Nunca perdemos tantos membros militares, incluindo dois generais e altos funcionários, em desastres naturais”, escreveu o Governo numa publicação do Facebook.

Desde o começo de Outubro que as chuvas intensas causaram as piores enchentes dos últimos anos, com mais de 80 pessoas mortas na região central do Vietname. Os órgãos de comunicação estatal informaram, este domingo, que os rios na província de Quang Tri atingiram os níveis mais altos em mais de 20 anos, inundando mais de 40 mil casas na província e matando dezenas de pessoas.

Foto REUTERS/HO CAU/VNA

As chuvas fortes devem continuar até, pelo menos, quarta-feira.

Na província de Thua Thien Hue, os socorristas lutam contra a chuva enquanto procuram pelo menos 15 trabalhadores da construção civil desaparecidos após um deslizamento de terras no início da semana numa área montanhosa.