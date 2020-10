Estados Unidos da América, crónica de uma (des)união

No Verão de 2018, o cómico Sacha Baron Cohen criou uma série televisiva de sátira política com o título Who is America? A premissa era explorar a diversidade de indivíduos, “desde os infames aos desconhecidos, em todo o espectro político e cultural, que povoam a nossa nação única”. Durante um mês, Sacha Cohen interpretou um radical de direita e teórico da conspiração; um académico progressista especializado em estudos de género; um britânico ex-condenado, recém-saído da prisão onde, com grande escassez de recursos, se dedicou à arte e a culinária; um israelita, ex-membro do exército de Israel e da Mossad, perito em anti-terrorismo que defende as armas nas escolas, incluindo jardins de infância; um playboy italiano, milionário e fotógrafo de moda; e, por fim, um jovem youtuber finlandês, coleccionador de brinquedos que entrevista pessoas fazendo comentários que o identificam como simpatizante do fascismo.

