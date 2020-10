A confiança que Trump conquistou com a sua “informalidade radical”

I've got the best words, “tenho as melhores palavras”, disse um dia Donald Trump, então candidato às eleições de 2016. O estilo oratório de Trump foi uma novidade, totalmente fora de comum na política americana. Palavras simples, repetidas muitas e muitas vezes, frases que não terminam... Como é que isto resulta, perguntaram-se muitas pessoas. Algumas delas eram linguistas ou especialistas em retórica ou comunicação, e explicam algumas razões.

Continuar a ler