Bolivianos escolhem um Presidente para tentar fechar o ano de todas as crises

Os bolivianos esperam que as eleições presidenciais deste domingo ponham fim a um ano de convulsão política, cheio de reviravoltas e que acentuou a polarização no país. A escolha recai entre um regresso aos tempos de Evo Morales, embora sem o primeiro Presidente indígena, ou a aposta num Governo conservador que irá necessitar do apoio da extrema-direita.

