Tempos incertos nos ecrãs da Feira do Livro de Frankfurt

Hans Jürgen Balmes, o editor alemão de Elizabeth Gilbert, a autora do best-seller Comer, Orar, Amar (Bertrand), tem um gigantesco rolo de papel na mão. Vemo-lo online, num quadradinho do ecrã, a mostrá-lo à escritora norte-americana, que aparece divertida noutro quadradinho, e a todos os que estão a acompanhar gratuitamente, por todo o mundo, o Bookfest, o festival literário da primeira edição virtual da Feira do Livro de Frankfurt em 72 anos, que terminou neste domingo.

