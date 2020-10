La Wally: uma avalanche para a nossa fantasia

Uma ópera em versão de concerto convida-nos a ouvir cuidadosamente a música, mas também a fazer a nossa própria encenação imaginária. Com La Wally, obra de cruzamentos estéticos e ideias múltiplas, a tarefa não é fácil. Seria preciso decidir se haveríamos de a colocar numa estética neogótica e nocturna, ou se deveríamos antes sublinhar os seus aspectos “veristas” e o seu realismo. Se a encenação seria pejada de referências culturais (ou invenções folclóricas) do Norte da Europa, devido aos cantos tiroleses e às valsas festivas que por ali há, ou puxada para as melodias “à italiana”, que também tem. Musicalmente, poderíamos piscar um olho a Wagner e o outro a Verdi. Poderíamos encenar uma aventura romântica sublime num cenário natural grandioso, ou desenhar detalhes naturalistas para um drama familiar. Como escolher? Talvez fosse preferível mostrar isso mesmo – a quantidade de sobreposições (musicais e teatrais) que esta ópera realiza, e fazer uma encenação cheia de anacronismos, colocando-a em tempos diferentes simultâneos, e situando-a tanto em lugares reais como em lugares imaginados. Seria possível, sem fazê-la perder a unidade?

