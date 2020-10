Fruta, legumes e peixe: nesta loja, tudo é feito de sacos de plástico

Em Nova Iorque, há uma nova exposição, em forma de loja pop-up, onde os produtos nas prateleiras ― carne, legumes, detergentes, bolos, papel-higiénico, acessórios ― são todos feitos de sacos de plástico que as pessoas descartam. Entre as estantes é possível também encontrar marionetas e jogos de sombra que transformam a loja num filme a três dimensões sobre o impacto do lixo gerado diariamente. O objectivo é alertar para o excesso de resíduos de plástico e o impacto que podem ter no planeta. Estima-se que mais de 14 milhões de toneladas de plástico estejam no fundo do mar.

A exposição, de entrada gratuita, pode ser visitada em Times Square, de 22 de Outubro a 7 de Novembro. The Plastic Bag Store (literalmente, a Loja dos Sacos de Plástico) é um trabalho da artista e dramaturga Robin Frohardt.

O início da exposição coincide com o recomeço da proibição de usar sacos plásticos nos supermercados de Nova Iorque, a 19 de Outubro de 2020, interrompida devido à pandemia de covid-19.