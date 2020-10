Deixar cair a Stayaway Covid-19 em prole das máscaras



Quem isto escreve tem instalada a aplicação Stayaway Covid-19, logo está à vontade para achar que não será essencial no combate urgente à actual propagação desenfreada do coronavírus, para tornar obrigatória a instalação da mesma. Pelo pouco que os entendidos, não necessariamente os políticos, como é evidente, cada um na sua função, nos vão dizendo àcerca da covid-19, há muito a fazer que não implica a Stayaway Covid-19.

O essencial é haver a percepção generalizada da tremenda gravidade deste “bicho invisível”. E depois entender que estará provado que se “trava” a propagação do mesmo com distanciamento social, se possível os 2 metros, com o uso generalizado e se possível em todo o lado da máscara individual, bem como a permanente e constante desinfecção das mãos.

Claro que, a isto, evidentemente se tem de acrescentar o controlo de ajuntamentos, e tudo o mais que permita que a covid-19 não se propague de pessoa em pessoa.

Augusto küttner de Magalhães, Porto

Pinhal de Leiria

Comemora-se uma data lamentável, os três anos da destruição do Pinhal do Rei ou Pinhal de Leiria como foi sempre chamada aquela mata que existia desde há muitos séculos, e essa destruição pelo fogo é bem o retrato do nível miserável a que chegou a política florestal em Portugal. Eu fui lá logo a seguir ao incêndio, numa romagem de raiva e angústia, para ver com os meus olhos e sentir com as minhas emoções a enormidade daquela catástrofe que só a incúria dos responsáveis consentiu - até os talhões de nascedios arderam! Tinham sido retirados os últimos três guardas florestais, ficaram as casas fechadas sem uso, despediram os trabalhadores que asseguravam a manutenção dos povoamentos - lá estavam os tractores calcinados pelo fogo. Em tempos houve um programa de melhoramento genético do pinheiro bravo - arderam as árvores "plus" desse programa e os talhões de semente seleccionada. Talvez ainda exista na Mata do Escaropim alguma coisa desses exemplares que podiam fornecer semente selecionada - se ainda existirem, pensem neles para ressemear o Pinhal de Leiria. E envergonhem-se com a anti-política florestal que se tem praticado!<_o3a_p>

Fernando Santos Pessoa, Faro

