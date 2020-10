Idanha-a-Nova está “magoada pela desertificação” mas conta histórias de recomeços

No topo da escarpa onde os restos do castelo de Idanha-a-Nova repousam, já quase como uma memória muito longínqua que se transformou em miradouro, é a “campina”, como ouvíramos chamar-lhe, que se estende diante de nós - uma planície de retalhos verdes em várias gradações. Para Este, desdobram-se montes que chegam até Espanha. Estamos em terras raianas, repetem-nos à laia de fado: significa lonjura, esquecimento. “Isto não vale a pena, não vem cá ninguém” foi o que Maria Caldeira de Sousa e Rui Sousa mais ouviram quando há cinco anos se instalaram em Idanha-a-Nova, vindos de Lisboa. “Mas depois vêem o fruto do trabalho e surpreendem-se.”

Continuar a ler