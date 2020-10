E, com os seus produtos biológicos, Idanha arrebitou

Começamos a descer em direcção aos moinhos de rodízio da aldeia de Penha Garcia, na Beira Baixa, pelo meio das escarpas do vale do rio Pônsul, por entre fósseis com 480 milhões de anos que guardaram animais marinhos há muito extintos, e quem primeiro encontramos é o senhor Domingos, o guardião deste sítio único, e o seu cozido de grão.

