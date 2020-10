Nova gestão do EuroBic ainda está “presa” no Banco de Portugal

O Banco de Portugal continua sem emitir os pareceres de registo de idoneidade da nova equipa de gestão do EuroBic, que vai ter como chairman o jurista Pedro Maia, actual administrador não executivo do banco. Um gestor que, no final de 2013, emitiu um parecer a considerar que a transferência de 8,5 milhões de euros de uma conta de um grande devedor do BES, o construtor José Guilherme, para a de Ricardo Salgado, não colocava em causa a idoneidade do banqueiro.

