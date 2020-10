Depois do Real Madrid, o Barcelona também perde a invencibilidade

O Barcelona “imitou” neste sábado o Real Madrid e também perdeu na sexta jornada da Liga espanhola de futebol, sofrendo, ao quarto jogo, a primeira derrota na prova no reduto do Getafe, por 1-0.

Uma grande penalidade convertida por Jaime Mata, aos 56 minutos, depois de falta escusada de De Jong, selou o triunfo dos anfitriões, que igualaram na liderança os “merengues” (cinco jogos), Cadiz (seis) e Granada (cinco), todos com 10 pontos.

O Barcelona, que contou com o internacional luso Trincão desde os 80 minutos, falhou várias ocasiões na primeira parte, nomeadamente num remate ao “ferro” do “ausente” Messi e quando Griezmann, isolado, adicionou novo falhanço à colecção.

Os catalães, que se mantiveram com sete pontos, em quatro jogos, arriscaram na segunda parte uma derrota mais pesada, valendo-lhes a falta de pontaria de José Hernández, mas, no fim dos descontos, acertou nova bola na barra. Seria um autogolo.

Antes, o recém-promovido Cádis conseguiu uma histórica primeira vitória no reduto do Real Madrid, ao bater os campeões em título por 1-0.

Um golo do hondurenho Anthony Lozano, aos 16 minutos, servido de cabeça pelo veterano Álvaro Negredo, selou o triunfo do “onze” de Álvaro Cervera e acabou com uma série de 15 jogos sem perder dos “merengues” na prova.

Desde o desaire por 2-1 na casa do Betis, em 08 de Março, o conjunto comandado pelo francês Zinedine Zidane somava 13 vitórias e dois empates, um já campeão, na última jornada de 2019/20, e outro a abrir “La Liga” 2020/21.

O Real Madrid manteve-se, assim, com 10 pontos e foi alcançado na liderança pelo Cadiz e também pelo Granada, que, em superioridade numérica toda a segunda parte, por expulsão de Joan Jordan, aos 45+4 minutos, bateu em casa o Sevilha por 1-0.