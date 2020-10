City regressa às vitórias antes de receber o FC Porto

O Manchester City regressou neste sábado aos triunfos na Liga inglesa, ao vencer por 1-0 o Arsenal, em jogo de quinta jornada e em vésperas de receber o FC Porto, para a Liga dos Campeões.

Com os internacionais portugueses Rúben Dias, João Cancelo e Bernardo Silva de início, após terem estado ao serviço da selecção nacional, os “citizens” chegaram ao tento da vitória aos 23 minutos, por intermédio de Raheem Sterling, em recarga a um remate defendido por Bernd Leno.

O City, que vinha de uma derrota pesada com o Leicester (5-2) e um empate com o Leeds (1-1), retomou o caminho das vitórias na “Premier League”, antes de receber, na quarta-feira, o FC Porto, na partida da primeira jornada do Grupo C da “Champions”.

A equipa comandada por Pep Guardiola está no 10.º lugar, com sete pontos, ao passo que o Arsenal é quinto, com nove, tendo falhado a subida ao segundo posto e a aproximação ao líder Everton, que empatou 2-2 com o Liverpool, no derby de Merseyside.

Já o Chelsea, esteve a poucos minutos de alcançar a segunda vitória seguida e subir aos lugares cimeiros, mas acabou por ceder o golo do empate (3-3) com o Southampton aos 90+2 minutos, da autoria do dinamarquês Jannik Vestergaard.

Os “blues” estiveram em vantagem por 2-0 e 3-2, com golos dos alemães Timo Werner, aos 15 e 28 minutos, e Kai Havertz, aos 59, com os “saints” chegaram ao 2-2, por intermédio de Danny Ings, aos 43, e Charlie Adams, aos 57.