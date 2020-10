Há mais do que arquitectura na Fundação Marques da Silva

O que há de comum entre um banco que José Marques da Silva desenhou para o Salão Árabe do Palácio da Bolsa, o projecto de um Centro de Congressos, na linha de Le Corbusier, de Viana de Lima, umas socas trazidas por Fernando Távora do Japão, uma fotografia de viagem de Álvaro Siza e amigos a Marrocos, um boneco de Rosa Ramalho da colecção de Alexandre Alves Costa, um artigo na revista Architecture d’Aujourd’hui sobre o Coliseu do Porto, ou a maqueta do apartamento de Manuel Graça Dias em Lisboa?

