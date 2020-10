Ministério Público pede prisão efectiva agravada para ex-inspectores da PJ acusados de tráfico de droga

O Ministério Público (MP) pediu, esta sexta-feira, no tribunal, no Campus da Justiça, em Lisboa, penas efectivas de prisão para os 28 arguidos acusados de tráfico de droga, associação criminosa e corrupção no âmbito da Operação Aquiles.

O procurador do MP disse que as penas deveriam ser agravadas no caso de Carlos Dias dos Santos e Ricardo Macedo, por serem ex-inspectores da Polícia Judiciária (PJ) e tendo em conta que ocorreu uma violação dos seus deveres.

Já na acusação, o MP considerou que as condutas dos arguidos Carlos Dias dos Santos, coordenador de investigação criminal reformado, e Ricardo Macedo, inspector-chefe ainda no activo, “violaram a fidelidade reclamada pela sua qualidade de inspectores da PJ e infringiram as regras e exigências de legalidade, objectividade, imparcialidade e independência”.

Segundo a acusação, Carlos Dias Santos e Ricardo Macedo teriam ligações ao tráfico internacional, através da passagem de informações aos traficantes.

À saída do julgamento, Melo Alves, advogado de Carlos Dias Santos, referiu que se deveria aguardar pela fase da defesa para ver o que o tribunal vai decidir, uma vez que considera ter argumentos para contrapor àqueles que o Ministério Publico invocou para condenar o seu cliente.