Covid-19: só o Alentejo, Madeira e Açores não são zonas de maior risco de infecção em mapa europeu

Só o Alentejo, a Madeira e os Açores não aparecem classificadas como zonas de maior risco de infecção pelo novo coronavírus no primeiro mapa publicado pelo Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças (ECDC na sigla em inglês), depois de a União Europeia ter decidido adoptar critérios uniformizados para definir eventuais restrições de viagens devido à evolução da pandemia.

Lisboa e Vale do Tejo, o Norte, o Centro e o Algarve aparecem a vermelho (risco mais elevado) neste mapa que utiliza uma espécie de semáforo e que passa, a partir desta quinta-feira, a ser actualizado uma vez por semana. A cor verde sinaliza os locais de menor risco de infecção e a vermelha, os de maior risco. O Alentejo surge a laranja (risco intermédio).

A classificação do risco baseia-se no número de novos casos notificados por 100 mil habitantes detectados entre 28 de Setembro e 11 de Outubro (e que em Portugal era então superior a 150) e na percentagem de testes efectuados com resultados positivos entre 5 e 11 deste mês (que era mais de 4% nessa semana em Portugal).

A classificação é efectuada com base numa conjugação de indicadores: com a cor vermelha são pintadas as zonas que, nos últimos 14 dias, tenham registado mais de 150 novos casos de Covid-19 por 100 mil habitantes e uma taxa de testes positivos inferior a 4%, ou mais de 150 infecções por cada 100 mil pessoas e mais de 4% de positividade de testes.

Além de Portugal, há muitos países que surgem predominantemente a vermelho no mapa europeu. É o caso de Espanha, França, Reino Unido, Irlanda, Polónia, República Checa, Hungria, Eslovénia, Eslováquia, Croácia, Roménia e Bulgária.

Itália aparece com cor laranja, à semelhança do Chipre, Lituânia, Letónia e Estónia, enquanto a Grécia, Finlândia e Noruega são os únicos países que surgem predominantemente a verde.

O mapa que inclui, além dos Estados-membros, o Reino Unido, a Noruega, a Islândia e o Liechtenstein, tem ainda zonas a cinzento – aquelas para as quais não há informação suficiente ou em que a taxa de testes é inferior a 300 casos por 100 mil habitantes –, o que se aplica a vários Estados-membros neste primeiro mapa, nomeadamente a Áustria, Alemanha, Suécia, Dinamarca e Islândia.