Falta de informação sobre TAP chega a tribunal

A Iniciativa Liberal (IL) entregou uma intimação junto do Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa para que este obrigue o Governo a divulgar o plano de liquidez da TAP, cujo apoio público pode subir até 1700 milhões de euros no próximo ano. Depois de várias tentativas sem sucesso para ter acesso à informação económica e financeira que esteve na base da ajuda estatal concedida já este ano à companhia aérea, no âmbito da resposta à crise sanitária, a IL decidiu avançar para os tribunais. O Parlamento não pode votar “às cegas” nova ajuda prevista no Orçamento do Estado para 2021, argumenta.

