BE critica desvio de recursos do SNS para os privados

O recurso ao sector privado da saúde na resposta à pandemia parece não ser a primeira opção da ministra da Saúde, Marta Temido, que se queixou de estar a ser “empurrada” em direcção a um acordo entre o sector público e o privado. Em causa está o pedido feito numa carta aberta do bastonário e ex-bastonários da Ordem dos Médicos, dirigida à governante da pasta da Saúde, na qual é defendida a necessidade de o Estado envolver o sector privado na resposta à crise pandémica. Apesar da resposta hesitante de Marta Temido à missiva, o Presidente da República garantiu que os contactos entre o SNS e os privados até já estão a ser feitos.

“Sabemos que, se houver um agravamento da situação, já há contactos que permitem a colaboração de outros sectores, nomeadamente privado e social, mas privado em particular, com o SNS em termos de internamento e de cuidados intensivos, quer quanto a doentes covid quer quanto a doentes não covid”, declarou Marcelo Rebelo de Sousa na quinta-feira.

A proposta não é bem vista pelo BE, que critica tanto a intenção de desvio os recursos públicos confirmada pelo Presidente da República, como a falta de estratégia do Governo.

Em conversa com o PÚBLICO, o deputado bloquista Moisés Ferreira nota a crescente pressão não só nos internamentos, mas também nos cuidados de saúde primários [centros de saúde], que são responsáveis pelo acompanhamento das pessoas que em casa em quarentena e pede mais recursos e mais orçamento para o Serviço Nacional de Saúde (SNS).

Moisés Ferreira defende que o SNS precisa de mais recursos e de mais orçamento na resposta à pandemia, mas também para que os utentes não vejam as suas consultas e exames remarcados e adiados. “É preciso aumentar a capacidade de resposta.”

“O que a carta do bastonário e ex-bastonários da Ordem dos Médicos defende é retirar recursos e orçamento do SNS para transferir para as entidades privadas. Isso é uma má solução e um caminho errado”, avalia Moisés Ferreira. Para o deputado, desviar os recursos do SNS para contratação de privados resultará em menos orçamento para o sector público. “É isso que é preciso neste momento? Não me parece. Parece-me errado e vai ao arrepio do que é necessário neste momento”, considera.

Além disso, o parlamentar critica a actuação do sector privado em resposta à pandemia, lembrando os “elevados” preços cobrados pelos testes de diagnóstico à covid-19. “No início, durante muito tempo, o sector privado estava a cobrar 100 euros ao SNS por testes quando se sabia que o custo do teste seria metade desse valor”, exemplifica.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

"Governo não se preparou"

O deputado deixa também críticas ao Governo por não ter “nem reforçado, nem preparado o SNS para este momento difícil” que o país atravessa. “Toda a gente sabia que este momento ia chegar e que a segunda vaga era uma probabilidade muito grande e iria coincidir com o momento da gripe. Não me parece que tenha havido uma preparação de recursos para acautelar este momento”, acrescenta.

“A solução é aumentar o orçamento do SNS para aplicar no próprio SNS e não para subtrair para outras entidades exteriores”, conclui.