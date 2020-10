António Costa: “Não posso excluir que a realidade imponha um novo confinamento”

O primeiro-ministro não quer ouvir falar em novo confinamento, mas reconhece que não pode “excluir que a realidade o imponha”— e promete tudo fazer para o evitar. Neste P24 ouvimos um excerto da entrevista a António Costa realizada pelos jornalistas Manuel Carvalho, São José Almeida e Sónia Sapage.

Como extra a este episódio, Rui Vieira Nery fala sobre a reedição de dois livros sobre Amália, no âmbito do centenário do nascimento da fadista.

