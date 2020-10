Lémure roubado do zoo de São Francisco encontrado em parque infantil

Maki, um lémure de 21 anos nascido e criado no jardim zoológico de São Francisco, nos Estados Unidos, foi reportado como desaparecido na manhã desta quarta-feira, 14 de Outubro, antes da abertura ao público. A polícia encontrou provas de entrada forçada no espaço do animal.

Na tarde de quinta-feira, habitantes de Daly City, a alguns quilómetros do zoo, avistaram o animal num parque infantil e chamaram a polícia, que terá mantido o animal em segurança até os funcionários do zoo o terem recolhido e devolvido ao jardim zoológico. Maki estava são e salvo, sem qualquer ferimento aparente.

O animal nasceu e cresceu no zoo daquela cidade californiana e tem idade considerada avançada para um lémure, o que gerou preocupações de que pudesse correr risco de vida. A polícia ainda está a investigar a entrada forçada de quarta-feira.

Não é a primeira vez que um animal de idade avançada é roubado do jardim zoológico de São Francisco. O macaco-esquilo Banana Sam foi tirado da sua gaiola em 2011, tendo sido encontrado dias depois num parque próximo do zoo, em estado de confusão.

