Orçamento do Estado

Em minha casa éramos 6 filhos e a minha mãe tinha dificuldade em encontrar soluções para dar de comer àquelas 8 bocas muito saudáveis. Quando ela nos servia, havia uma minha irmã que achava que tinha sempre menos que os outros e ameaçava até fazer uma birra e não comer. Porque é que esta imagem me faz lembrar tanto esta discussão do Orçamento?

Pobre da minha irmã. Ainda hoje é assim.

José Rebelo, Caparica

Uso obrigatório de máscaras

Uma das medidas anunciadas pelo primeiro-ministro face ao agravamento de pessoas infectadas com coronavírus, foi o de enviar uma proposta para que seja a AR a deliberar sobre o uso obrigatório de máscaras ao ar livre. Parece então que quem vai decidir a aprovação desta obrigatoriedade são os deputados e não a DGS. Serão os senhores que representam infelizmente não quem os elegeu, mas antes os interesses ligados aos negócios da saúde, que irão decidir.

Esta obrigatoriedade faz sentido em espaços fechados e nos transportes públicos e já é praticada e aceite pela população em geral e nada nos diz que o aumento da propagação da doença é causado pelo não uso de máscaras ao ar livre. Há com certeza países onde medidas destas são aplicadas, mas só em zonas bem definidas com mais densidade populacional. Curiosamente a comunicação social nada diz sobre a situação dos países que em especial na Europa não aplicaram esta medida, e por sinal com a obtenção de melhores resultados.

Caminhamos assim no sentido de um retrocesso social, pois as pessoas irão ficar ainda mais confinadas ao sofá a olhar para telejornais que enchem as suas cabeças de números, de percentagens e de “especialistas” que só contribuem ainda mais para um clima de medo em que já se encontram.

António Pires da Silva, Porto Salvo



Pela boca morre o peixe

Cavaco Silva, em entrevista ao Sol, diz que Portugal corre sério risco de ser o “lanterna vermelha” dos países europeus, em matéria de desenvolvimento económico. E diz também que no tempo dele não havia os insultos que há hoje na política, que nunca insultou ninguém, mas, curiosamente, não se coíbe de fazer, ao falar no “lanterna vermelha”, uma apreciação extremamente depreciativa, humilhante mesmo, da política económica dos Governos de António Costa. Pela boca morre o peixe, pois o que Cavaco disse é um insulto ao nosso país, quanto a mim muito mais grave do que fosse a um simples político.

Cavaco, não só por isso, perdeu uma excelente ocasião para estar calado. Usando a sabedoria popular, quem tem telhados de vidro não deveria mandar pedras aos vizinhos! E Cavaco tem outra falha imperdoável, para mais tratando-se de um economista, ao ignorar, provavelmente de má-fé, que, com Costa, Portugal cresceu acima da média europeia, o que não acontecia há muitos anos.

Como Mário Soares dizia, e bem, Cavaco não passa de um economista mediano! E se falava tão-pouco ou quase nada, durante os seus mandatos, porquê falar agora tanto?

Simões Ilharco, Lisboa