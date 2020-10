Reino Unido vai preparar-se para um “Brexit” sem acordo, anuncia Johnson

Está na hora de o Reino Unido começar a preparar-se para um “Brexit” sem acordo, anunciou esta sexta-feira o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, acusando a União Europeia de não querer negociar seriamente os termos de um novo relacionamento comercial e político entre os dois blocos após o fim do período de transição, no final de Dezembro.

Johnson respondeu, assim, negativamente ao apelo dos 27 Estados-membros, reunidos desde quinta-feira em Conselho Europeu, para que o Governo britânico respeite os compromissos assumidos na declaração política que acompanhou o acordo de saída, particularmente em matérias de Pescas, concorrência (“level playing field”) e resolução de disputas.

O primeiro-ministro britânico tinha ameaçado, no passado, abandonar as negociações com o representante da Comissão Europeia, Michel Barnier, a 15 de Outubro (quinta-feira), e pareceu confirmou essa intenção esta sexta-feira.

“Por qualquer motivo, parece claro, com esta cimeira, que após 45 anos de filiação, eles [líderes europeus] não estão dispostos a oferecer a este país [Reino Unido] os mesmos termos que o Canadá tem”, lamentou Boris Johnson, num comunicado ao país.

“Uma vez que na maior parte do tempo dos últimos meses se recursaram a negociar seriamente e tendo em conta que esta cimeira parece excluir explicitamente um acordo semelhante ao do Canadá, conclui que nos devemos preparar para o dia 1 de Janeiro com planos mais parecidos com a [parceria com a] Austrália, que se baseia nos princípios básicos do comércio livre global”, proclamou o líder conservador.

"I've concluded we should get ready for January 1 with arrangements that are more like Australia's"



PM Boris Johnson says the EU summit seems to have ruled out a Canada-style deal - based on free trade - for the UK https://t.co/JAKK6Em9ge pic.twitter.com/aqqV1yEx21 — BBC Politics (@BBCPolitics) October 16, 2020

“Assim, é com o coração pesado, mas com confiança plena, que nos vamos preparar para a alternativa e que vamos prosperar poderosamente como uma nação comercial livre e independente, controlando e definindo as nossas próprias leis. A não ser que haja uma alteração fundamental da abordagem [da UE], vamos avançar para a solução da Austrália”, acrescentou.

Do lado da União Europeia, porém, o tom e o conteúdo do anúncio de Boris Johnson parecem estar a ser encarados como parte de uma estratégia negocial britânica, e não de uma ruptura, que não difere muito das ameaças que o primeiro-ministro já tinha feito no passado.

????-???? talks: the EU continues to work for a deal, but not at any price.



As planned, our negotiation team will go to London next week to intensify these negotiations. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 16, 2020

Prova disso, foi a mensagem partilhada no Twitter pela presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, pouco depois do comunicado de Johnson.

“A UE continua a trabalhar para um acordo, mas não a qualquer preço. Como planeado, a nossa equipa negocial vai a Londres na próxima semana para intensificar estas negociações”, escreveu a líder do executivo comunitário naquela rede social.

O Reino Unido abandonou oficialmente a UE a 31 de Janeiro deste ano. Nos termos do acordo do “Brexit” – alcançado entre Bruxelas e Londres em Outubro do ano passado e ratificado pelos Parlamento britânico e Parlamento Europeu –, o país continua a gozar de todos os direitos e a ter todos os deveres de um Estado-membro da UE e do mercado único.

Caso as partes não cheguem a um novo acordo de parceria económica e política até ao final do ano, as trocas comerciais entre os dois blocos passarão a reger-se segundo as regras da Organização Mundial de Comércio a partir do dia 1 de Janeiro de 2021.