Narcotráfico: ex-ministro da Defesa do México detido nos EUA

O antigo ministro da Defesa do México, Salvador Cienfuegos, foi detido no aeroporto de Los Angeles por suspeitas de ligação a tráfico de droga.

O general Cienfuegos, 72 anos, foi entre 2012 e 2018 uma figura poderosa na guerra das drogas do México, em que os militares combateram cartéis armados por todo o país, enquanto era Presidente Enrique Peña Nieto.

Apesar de antigos responsáveis da guerra às drogas já terem sido implicados no tráfico, a detenção de um antigo ministro causa surpresa num país que reverencia os seus militares, comenta o Washington Post.

O exército trabalha em cooperação próxima com a organização anti-narcóticos dos Estados Unidos, a DEA, que foi a agência que ordenou a detenção de Cienfuegos.

Apesar da guerra aos cartéis, que levou a mortes e detenções de muitos dos principais responsáveis pelo tráfico de droga, a violência tem aumentado nos últimos anos e os cartéis têm levado a cabo raptos e extorsões.

O ministro dos Negócios Estrangeiros do México, Marcelo Ebrard, disse no Twitter que foi informado da detenção de Cienfuegos pelo embaixador dos EUA no México. Familiares do general que viajavam com ele chegaram a ser detidos mas já foram libertados.

Sob a liderança do general Cienfuegos o exército foi acusado de assassínios extra-judiciais, incluindo o massacre de Tlatlaya, onde foram executados 22 membros de um grupo ligado ao tráfico de droga, e no mês passado as autoridades mexicanas emitiram mandados de captura para soldados em ligação ao rapto e possível massacre de 43 estudantes numa cidade conhecida pelo tráfico de heroína, também em 2014.

E há muito que existem rumores de que membros do Exército no estado de Sinaloa tinham ligações ao cartel que foi durante anos liderado por Joaquín “El Chapo” Guzmán, actualmente a cumprir pena de prisão perpétua nos EUA.

As Forças Armadas são geralmente vistas como menos permeáveis a corrupção do que as forças policiais, tanto no México como pelos responsáveis americanos.

Ainda assim, Falko Ernest, analista especializado em questões mexicanas do International Crisis Group, disse ao Washington Post que em certas zonas do país os militares têm acordos com os traficantes. “Este mito de não serem corruptos nunca esteve bem de acordo com a realidade”, nota.

A detenção de Cienfuegos segue-se à do antigo ministro da Segurança do antigo Presidente Felipe Calderón, Genaro Garcia Luna, que está a ser julgado em Nova Iorque por suspeitas de que aceitou milhões de dólares do cartel de Sinaloa, de “El Chapo”, que estava encarregado de combater.

O Presidente Andrés Manuel López Obrador, no cargo desde 2018, acusa os seus antecessores de corrupção generalizada e tem baseado nas Forças Armadas o esforço para lutar contra a violência dos cartéis no país, onde houve quase 35 mil assassínios no ano passado.