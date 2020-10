Joe Biden e Kamala Harris viajaram com pessoas diagnosticadas com covid-19

O candidato à Casa Branca pelo Partido Democrata, Joe Biden, esteve no mesmo voo que uma pessoa que foi diagnosticada com covid-19, revelou esta quinta-feira a directora de campanha de Biden, Jen O’Malley Dillon, em comunicado citado pelo jornal The Guardian.

“Por volta do meio-dia de quinta-feira, 15 de Outubro, soubemos — no âmbito do rastreamento de contactos do membro da tripulação do avião da senadora Harris que testou positivo para a covid-19 na noite passada — que um membro administrativo da companhia de aviação que freta a aeronave do vice-presidente Biden testou positivo para a covid-19”, anunciou Jen O’Malley Dillon.

No entanto, a gestora de campanha garante que o candidato democrata “não esteve em contacto próximo” com a pessoa em questão. “Na verdade, o vice-presidente nem sequer teve contacto de passagem: esse indivíduo esteve sempre a mais de 50 pés [15 metros] do vice-presidente Biden, entrou e saiu da aeronave pela porta traseira, e tanto o indivíduo como o vice-presidente usaram máscaras durante todo o voo”, acrescentou Jen O’Malley Dillon.

“Perante estes factos, fomos informados pelo médico do vice-presidente e pelos consultores médicos da campanha de que não há necessidade de o vice-presidente entrar em quarentena”, concluiu.

Na manhã desta quinta-feira, foi noticiado que a candidata a vice-presidente dos EUA pelo Partido Democrata, Kamala Harris, tinha estado num voo esta semana com duas pessoas (a sua directora de comunicação, Liz Allen, e um “membro da tripulação que não pertencia ao staff”) dois dias antes de eles serem diagnosticados com covid-19.

Uma vez que Kamala Harris e as duas pessoas usaram máscara durante o voo e não estiveram em contacto próximo durante mais de 15 minutos, não é exigido a Harris que cumpra um período de quarentena. No entanto, “por precaução”, Harris cancelou a sua programação de eventos até domingo, prometendo uma campanha “robusta e agressiva” online.

Os responsáveis pela gestão de campanha de Kamala Harris emitiram um comunicado onde referem que a senadora pretende regressar às acções de campanha presencialmente na segunda-feira, destacando que Harris testou negativo à covid-19 na quarta-feira e irá ser novamente testada.