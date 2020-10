Homem decapitado em França em ataque terrorista

Um homem foi decapitado esta sexta-feira em Yvelines, cidade nos arredores de Paris, num caso que está a ser interpretado pela polícia francesa como tendo motivações terroristas. O suspeito pelo homicídio foi morto pela polícia perto do local.

O caso aconteceu por volta das 17 horas (16 horas em Portugal continental) nas proximidades de uma escola, de acordo com fontes policiais citadas pelo Le Monde. A vítima foi identificada como um professor de História e Geografia e tinha feito intervenções durante as aulas em que defendeu o direito à liberdade de expressão, dando como exemplo a publicação das caricaturas do profeta Maomé. É essa a justificação dada para a abertura de um inquérito de “homicídio por motivação terrorista” pela Procuradoria Nacional de Antiterrorismo.

O Presidente francês, Emmanuel Macron, irá deslocar-se até ao local ainda esta sexta-feira, depois de uma reunião de emergência no Ministério do Interior, de acordo com o canal BFMTV.

Pouco tempo depois de o cadáver ser descoberto, a polícia encontrou um homem que transportava uma arma branca em fuga perto do local do homicídio. Depois de ter recusado abandonar a arma e se ter mostrado “muito agressivo”, segundo fontes policiais citadas pelo Le Parisien, os agentes balearam o indivíduo, matando-o.

Há versões diferentes quanto à identidade do suspeito: algumas fontes dizem tratar-se de um homem de nacionalidade argelino e pai de um aluno do professor assassinado, outras identificam-no como um jovem de 18 anos de origem tchetchena.

Foi encaminhada para o local uma equipa antiminas por haver o receio de existir algum mecanismo explosivo junto do suspeito.

Algumas testemunhas dizem que o autor do ataque gritou “Allahu Akbar” (Deus é grande) durante o incidente, mas essa informação não foi confirmada por nenhuma fonte policial.

A exibição da figura de Maomé é vista pelo islão como uma blasfémia e tem servido como pretexto para ataques e ameaças por parte de fundamentalistas. A publicação de caricaturas de Maomé pelo semanário satírico Charlie Hebdo motivou o ataque em Janeiro de 2015 à redacção do jornal em que foram mortas 12 pessoas. O julgamento do ataque começou em Setembro.

Há três semanas, duas pessoas foram feridas num ataque à faca perto das antigas instalações do Charlie Hebdo, que a polícia classificou como um atentado terrorista.