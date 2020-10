Westaway LAB passa a streaming depois de Autoridade de Saúde desaconselhar público

Na terça-feira, após reunião com a câmara municipal de Guimarães, tudo parecia estar a postos para que o Westaway LAB, festival/conferência que tem em vista a exportação musical, se pudesse realizar com público. Porém, ao segundo dia do evento, o parecer da Autoridade de Saúde local obrigou a que a organização, a cargo da cooperativa A Oficina, fosse obrigada a voltar atrás. O festival decorre até sábado, mas agora será transmitido na íntegra via Internet.

No domingo, depois de circular nas redes sociais uma fotografia que gerava a ilusão de uma plateia quase cheia no pavilhão multiusos, durante um espectáculo de comédia decorrido no sábado, com Nilton, Hugo Sousa e Ana Garcia Martins, autora do blogue A Pipoca Mais Doce, a autarquia suspendeu todos os eventos em equipamentos culturais da cidade.

O festival que decorre todos os anos no início do Verão, mas que por força da pandemia remarcou o evento para Outubro, arrancava três dias depois do anúncio feito pela câmara. Um dia antes do seu início, representantes d’A Oficina reuniram com a autarquia, na presença de outros agentes culturais de Guimarães e do Serviço Municipal de Protecção Civil.

Por unanimidade votou-se a favor da exigência de um parecer vinculativo emitido pelo Agrupamento de Centros de Saúde do Alto Ave (ACES Alto Ave) para ser permitido levar a cabo qualquer evento que contasse com presença de público nas salas.

Se no primeiro dia do evento, na quarta-feira, ainda foi permitido abrir o Centro Cultural Vila Flor ao público, no dia seguinte, pouco antes de o Grande auditório abrir para receber os projectos musicais Seiva, Valter Lobo e IAN, anunciava a organização não ser possível fazê-lo com assistência, passando os concertos a ser transmitidos apenas nas redes sociais da entidade organizadora, como já estava planeado acontecer com as conferências e com outros concertos que contavam com algumas bandas internacionais.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O mesmo vai acontecer em todos os outros concertos até ao final do evento. Apresentações que contam com a participação de The Legendary Tigerman, Mão Morta Redux, Tó Trips, The Lemon Lovers, Miramar ou Evols passam agora para o online, com acesso gratuito.

Adianta em comunicado a cooperativa que organiza o festival que “no seguimento da reunião extraordinária” de terça-feira, “seguindo os procedimentos decididos” nessa altura, deu entrada, “no dia seguinte, às 12h30”, no gabinete da Protecção Civil Municipal “toda a documentação exigida”. Contudo, “tendo em consideração a actual situação epidemiológica” no concelho a ACES “desaconselhou a realização das actividades com público”.

A organização da 7ª edição do Westway LAB lamenta a alteração forçada e garante a quem já comprou o bilhete a sua devolução nos locais habituais de venda de ingressos d’A Oficina.