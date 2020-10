Mundo do Vinho abre museu dedicado à moda em Vila Nova de Gaia

A empresa The Fladgate Partnership abre no próximo mês, em Vila Nova de Gaia, um museu sobre moda num quarteirão de antigas caves de vinho do Porto, o sexto do projecto World of Wine (WOW, em português Mundo do Vinho), anunciou nesta sexta-feira.

O novo museu vai chamar-se Porto Fashion & Fabric Museum e está a ser instalado numa casa do século XVIII que inclui uma capela do arquitecto Nicolau Nasoni, onde os frescos foram restaurados, descreve em comunicado o WOW, que abriu a 31 de Julho, naquele concelho, vários museus dedicados a temas como o vinho, a cortiça, o Porto ou o chocolate.

“Se o vinho é o fio condutor, a verdade é que os pilares do WOW assentam no que de melhor se faz no país. Este sexto museu é mais uma mostra detalhada de um sector onde somos fortes e onde fazemos bem feito. Portugal exporta têxteis para todo o mundo e é amplamente reconhecido pela qualidade da mão-de-obra, das matérias-primas e dos produtos finais”, refere o presidente executivo do Fladgate Partnership, Adrian Bridge, citado na nota de imprensa.

O Porto Fashion & Fabric Museum vai abrir a 28 de Novembro, estando agendada para 11h, via streaming, uma espécie de antestreia com um desfile da dupla Marques'Almeida integrada na 47.ª edição do Portugal Fashion, que decorre desde quinta-feira, na Alfândega do Porto.

Este novo museu conta com duas vertentes, uma dedicada à indústria têxtil em Portugal e outra é palco da moda portuguesa, do calçado nacional, bem como da arte da filigrana. O visitante poderá conhecer os passos da criação dos têxteis, desde o processamento da matéria-prima até aos acabamentos finais.

Quanto ao destaque aos produtos portugueses, o objectivo é apresentar “uma montra do DNA da moda em Portugal” desde os anos 1980 até à actualidade. “Queremos sublinhar o talento português, reconhecendo os criadores já conceituados e dando espaço aos novos talentos”, acrescenta Adrian Bridge.

O WOW é designado pelo grupo The Fladgate Partnership como o “novo quarteirão cultural e turístico do Porto”. Foram investidos 105 milhões de euros neste projecto que conta com cinco museus, cinco lojas, quatro restaurantes, dois cafés e um bar de vinho, em Vila Nova de Gaia, distrito do Porto. À excepção dos museus, a circulação no WOW é gratuita.