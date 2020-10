Instagram e regulador britânico chegam a acordo: influencers têm de identificar o que é publicidade

A publicidade encapotada na rede social Instagram, detida pelo grupo do Facebook, tem os dias contados, pelo menos no Reino Unido. A plataforma social, em conjunto com a Autoridade Britânica para a Concorrência e Mercados (CMA, na sigla inglesa), acordaram nesta sexta-feira, medidas para reprimir a publicidade não identificada pelos influenciadores digitais nas suas plataformas sociais.

Os chamados influencers digitais, cujos perfis são seguidos por milhares de pessoas nas redes sociais, vivem das suas parcerias com pequenas e grandes marcas que lhes pagam para promover os seus produtos ou serviços. No entanto, o público nem sempre tem conhecimento que as sugestões dos influenciadores são feitas não porque, de facto, considerem o produto bom, mas porque são pagos para isso.

Agora, segundo a CMA — que chegou a acordo com a Facebook Ireland, empresa que detém o Instagram na Grã-Bretenha —, estas medidas vão contribuir para uma importante mudança de comportamento. “Isto vai tornar mais difícil as pessoas publicarem um anúncio no Instagram sem o identificarem como tal”, sublinha numa declaração, citada pela Reuters.

Para a Facebook estas medidas vão aumentar a transparência, no que diz respeito à publicidade. “Temos também orgulho em lançar programas com a MediaSmart que visa ajudar e educar os jovens sobre os conteúdos de marca e como identificá-los”, acrescenta.

A CMA partilhou ainda que tem investigado os influenciadores que publicitam conteúdos sem deixar claro se foram pagos ou se receberam outro tipo de incentivos. Com as novas restrições, os influencers que aceitem promover um produto ou serviço, têm de confirmar e revelar se receberam algum pagamento por parte das empresas. Também o Instagram vai utilizar uma tecnologia que serve para detectar as publicações comerciais que não estão identificadas pelos influencers.

De recordar que, no ano passado, 16 celebridades comprometeram-se a eliminar as suas acções comerciais nas redes sociais, depois de uma acção contra a publicidade não identificada realizada pela Autoridade Britânia para a Concorrência e Mercados.