Há novos vinhos, azeites a estrear e sabores com brilho de estrela na Quinta de Lemos

Está uma tarde de Outubro bem quente, daquelas que servem para matar as saudades do Verão que já lá vai. Da sala de provas da Quinta de Lemos, em Passos de Silgueiros, Viseu, tem-se uma vista desafogada para as vinhas, que se pintam já com as cores do Outono. Hugo Chaves, enólogo, e Cátia Correia, engenheira agrónoma e responsável pelo olival que também vemos daqui, fazem as honras da casa. Vamos conhecer três novos vinhos e provar a estreia dos azeites com a marca Quinta de Lemos.

