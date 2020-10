Sérgio Conceição prepara surpresa para Alvalade

Sérgio Conceição vai a Alvalade numa altura crítica, marcada pela derrota na jornada anterior – em que foi surpreendido pelo Marítimo, no Dragão – e pelo regresso à Liga dos Campeões, depois de ter visto Alex Telles partir para o Manchester United e Danilo para o Paris Saint-Germain. Tudo numa altura em que as selecções o privaram durante duas semanas de uma parte significativa do plantel e a pandemia adensa dúvidas no que diz respeito à disponibilidade de pedras importantes. Por tudo isto, poderá haver surpresas.

Apesar deste cenário, o treinador do FC Porto, na conferência de antevisão da visita a Alvalade, este sábado (20h30, SPTV), lembrou que desde que assumiu o comando técnico dos “dragões” tem andado de teste em teste… como diz gostar de se sentir, sempre “no fio da navalha”.

Conceição atrasou-se e justificou-se com a necessidade de aproveitar todos os minutos do primeiro treino em que dispôs de todos os jogadores, alguns deles perfeitos desconhecidos no contexto de trabalho e exigência do técnico portista.

As saídas de Telles e Danilo não foram boas notícias para o técnico, que considera pertencer a uma classe de “eternos insatisfeitos”. Até porque os reforços assegurados pela SAD chegam por empréstimo “com o objectivo de jogar mais do que nos respectivos clubes”, onde deverão regressar no final da época.

O que para o técnico portista implica uma abordagem diferente, até porque “há sempre um período de adaptação à nossa exigência, por muito bom que um jogador seja”, como confia, “ou não estariam no FC Porto”, situação ainda mais complexa quando não existe um trabalho de base, o que acabará por notar-se “por mais fantástica que seja a disponibilidade” dos novos recrutas, vinca Conceição, sem pretender desculpar-se “com lesões ou castigos”, como garante nunca ter feito.

Sobre o Sporting, especificamente, Conceição evita comparações, considerando os “leões” um “candidato histórico”, preferindo voltar-se para a equipa que dirige e que diz ter “algumas dificuldades para perceber o estado de alguns jogadores… uns com viagens longas e minutos em cima. Sei o que queremos e planeámos” em função do adversário, apesar de todas as dificuldades de preparação.

Ainda assim, o treinador do FC Porto crê poder surpreender o adversário. Poderá haver surpresas. Um Nakajima ou um Felipe Anderson são diferentes de Corona ou Otávio”, sugere, lançando a dúvida.