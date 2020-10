Rúben Amorim: “João Mário? Está convocado, mas não vai ser titular”

Seja por estar há pouco tempo na profissão, seja pela sua própria natureza (ou por já não falar em público há duas semanas), Rúben Amorim não se esconde atrás de frases feitas ou de respostas evasivas quando está em conferência de imprensa e, nesta sexta-feira, respondeu com uma candura assinalável a perguntas que outros achariam incómodas sobre as suas opções, sobre o mercado de transferências e sobre os jogadores com quem não conta.

Não foi ao ponto de revelar o “onze” que irá apresentar neste sábado, em Alvalade, no “clássico frente ao FC Porto, mas deixou um naco de informação relevante: João Mário, o reforço mais sonante do Sporting no mercado de Verão, não vai ser titular.

"Esteve muito tempo parado. Está convocado, mas, pela minha conversa, não vai ser titular”, começou por dizer Rúben Amorim sobre o internacional português que está nos “leões” por empréstimo do Inter de Milão. Apesar da adaptação estar a correr “bem”, Amorim diz que o médio terá de esperar por uma oportunidade no “onze": “É um jogador com qualidade e experiente. Ele tem um peso diferente, mas todos têm o mesmo estatuto na equipa. Vai ter de correr muito para roubar o lugar seja a quem for.”

Amorim também foi bastante directo na avaliação do Sporting no mercado de transferências, admitindo que os “leões” não contrataram um ponta-de-lança porque não conseguiram chegar ao jogador que o treinador queria. “Fizemos uma avaliação do grupo, reforçámos bastantes posições. Já sabíamos que queríamos fazer esta revolução, temos muitos da formação que precisavam da companhia de jogadores mais experientes. Estou contente com o que fomos buscar. [Sobre o avançado] Se não vem aquele que eu quero, não vem ninguém. Sei os jogadores que quero. Se não os consigo, não vale a pena”, referiu.

Da mesma forma que sabe os jogadores que quer, Amorim também sabe quem não quer. “A minha ideia foi dita aos responsáveis e aos jogadores. Todos sabiam da minha opinião. Se o Sporting entender, terão de jogar pelo Sporting. Mas é muito claro os jogadores que quero”, disse o treinador quando questiona sobre a eventual integração de Ristovski, Camacho e Ilori, que têm treinado à margem do plantel principal.

Amorim encara este primeiro “clássico” da época como mais uma oportunidade para a equipa demonstrar que está a crescer: “Começámos do -1, estamos a construir. É sempre um ‘clássico’. Quem ganhar o jogo vai estar melhor. Eu vejo um FC Porto forte, o Sporting está em crescendo, mas depende dos resultados para a opinião ser positiva. Penso que vamos ter uma equipa muito competitiva. Vamos crescendo e espero que isso aconteça isso neste jogo.”

E estará o FC Porto mais fraco com as saídas de Alex Telles e Danilo Pereira? “Uma equipa não são dois jogadores. O FC Porto tem dois campeonatos nos últimos três anos, é uma grande equipa e o Sporting também o quer ser”, respondeu Amorim.