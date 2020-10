Cristiano Ronaldo garante que não infringiu protocolos

O futebolista português Cristiano Ronaldo assegurou esta sexta-feira não ter infringido nenhum protocolo, assumindo ter tido o cuidado de fazer “as coisas bem, com autorizações" e salientando que se sente bem e assintomático, apesar do teste positivo ao novo coronavírus.

Num directo através das redes sociais, Cristiano Ronaldo sublinhou que não infringiu qualquer lei.

“Isso é tudo mentira, fiz as coisas todas bem. Falei com a minha equipa, tivemos o cuidado de fazer as coisas bem. Principalmente para o senhor italiano cujo nome não vou dizer, é mentira! Cumpri todos os protocolos”, disse o jogador da Juventus.

Na quinta-feira, ministro italiano do Desporto, Vincenzo Spadafora, admitiu que o português pudesse ter violado o protocolo de covid-19, ao viajar para Portugal, para representar a selecção, e regressar a Itália, após a detecção da infecção.

"Sim, eu acho que sim, se as autorizações específicas não foram dadas pelas autoridades de saúde”, referiu Spadafora, à Radio Uno, dizendo que o avançado luso poderá ter violado o protocolo também quando viajou para Portugal, numa altura em que Juventus estava em isolamento preventivo.

Ronaldo garantiu ainda que se sente bem e sem sintomas, permanecendo em isolamento em Turim.

“Estou bem, não tenho sintomas nenhuns. Sinto-me forte, bem anímica e fisicamente. Apanhei o vírus, pelo menos foi o que disse o teste, mas não sinto nada. Espero voltar em breve a treinar-me, jogar e aproveitar a vida. Agora tenho de estar em casa, de quarentena”, lamentou.

Ronaldo, que deixou palavras de agradecimento a todos pela preocupação demonstrada, explicou que está em isolamento na sua residência, enquanto a família está noutro andar da habitação, sem contacto.