Marchesín apto para o clássico de Alvalade

O guarda-redes argentino Marchesín recuperou de lesão e foi dado como apto, podendo ser opção para defrontar o Sporting, no clássico da quarta jornada da I Liga, informou esta sexta-feira o FC Porto.

De acordo com o boletim clínico dos “dragões”, o habitual titular na baliza, que falhou o jogo da última ronda, pode voltar a ser utilizado pelo treinador Sérgio Conceição. Na inversa, Mbaye e Marcano continuam indisponíveis.

Os colombianos Luis Díaz e Matheus Uribe voltaram a treinar-se com os companheiros, depois de cumprido um isolamento profiláctico por terem tido contacto com um infectado com o novo coronavírus.