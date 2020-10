Dexter: o serial killer com coração regressa em 2021

A série Dexter vai regressar com dez novos episódios em 2021 pela mão da Showtime, avançou esta quarta-feira a revista norte-americana The Hollywood Reporter. Oito anos após um fim da oitava temporada que desiludiu a maioria dos fãs e dos críticos, os espectadores vão poder saber o que aconteceu ao protagonista Dexter Morgan (interpretado pelo actor Michael C. Hall) depois de o serial killer se exilar e começar a viver uma vida solitária como lenhador.

Este regresso fica marcado pela reintegração do argumentista Clyde Phillips, que assumiu os papéis de showrunner e produtor executivo durante as primeiras quatro temporadas de Dexter, consideradas a “era dourada” da série, que foi nomeada para 18 Emmys debaixo da sua asa. Phillips foi creditado como consultor durante as quatro últimas temporadas, mas só colaborou directamente nalguns dos primeiros episódios da quinta – e, como muitos, não gostou do modo como a série acabou, frisando no Reddit que o último episódio “não fazia sentido” e havia “quebrado um código com os espectadores”.

“Esta série é muito especial, tanto para os milhões de fãs como para a Showtime, dado que colocou a nossa rede de canais ‘no mapa’ há muitos anos”, salientou numa comunicação oficial Gary Levine, presidente da Showtime. “Só podíamos revisitar esta personagem única se conseguíssemos encontrar um ângulo criativo que fizesse jus à brilhante série original. Bem, fico feliz por anunciar que o Clyde Phillips e o Michael C. Hall encontraram esse ângulo. Agora, mal podemos esperar para começar a filmar.”

Hall recebeu cinco Emmys pelo seu papel de Dexter, troféus a que juntou um Globo de Ouro e um prémio da Screen Actors Guild em 2010. Recentemente, o actor participou na série de suspense Safe (2018), da Netflix. A produção destes dez novos episódios deverá começar no início de 2021 e a estreia acontecerá no Outono, embora ainda não haja datas concretas confirmadas.