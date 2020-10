Salman Rushdie: “O amor é o único assunto. Na vida humana tudo é acerca do amor ou da sua ausência”

Uma investigação sobre as relações humanas, mais do que sobre o amor romântico. É dessa forma que Salman Rushdie define Quichotte, assim, com “ch” e dois “t”, e um sotaque meio francês para sublinhar a imitação de uma imitação. Mas Quichotte é mais do que isso. É uma indagação sobre os tempos actuais e sobre a melhor linguagem para os transpor numa página.

