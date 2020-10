Uma noite de longa espera num “pico” de urgências no Amadora-Sintra

A mãe ligou-lhe na manhã de quarta-feira a dar conta de que o pai estava muito inchado, com muita sonolência e muito cansado, “quase sem conseguir andar”. Perante aquele cenário, Anabela Natário ligou para a linha Saúde 24 para saber o que fazer e encaminharam-no para o Hospital Professor Doutor Fernando Fonseca (HFF), o conhecido Amadora-Sintra. Quando chegou, Anabela conseguiu entrar no serviço de urgência geral para acompanhar o pai de 89 anos. Passou por uma primeira triagem, que demorou cerca de 15 minutos, onde atribuíram uma pulseira verde. “A pulseira do meu pai tem a hora das 15h12.” Sentou-o numa cadeira de rodas e assim começaria uma longa espera de 14 horas nas urgências do Amadora-Sintra.

O que Anabela via à sua volta em nada fazia prever a longa espera por que passariam. “A coisa estava serena.” Salas com duas ou três pessoas, mas muita espera. Ao fim de três horas, o pai de Anabela foi chamado para uma “segunda triagem”, onde lhe mudaram a pulseira de verde para amarelo, conta. A partir de então, tiveram pela frente mais 11 horas de espera.

Apesar do ambiente de relativa tranquilidade que Anabela presenciava, o hospital confirma que houve um “pico de procura” no serviço de urgência geral na noite de quarta-feira, o que levou o HFF a solicitar ao INEM, através do Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU), o encaminhamento dos doentes transportados por ambulância para outras instituições na região de Lisboa. Este procedimento é frequente e “ocorre em situações de aumentos súbitos de procura, como foi o caso”, esclarece fonte hospitalar. Que garante ainda que o serviço esteve sempre em funcionamento e que os doentes que ali se encontravam, e todos aqueles que se deslocaram pelos seus meios até àquela unidade de saúde, foram assistidos.

Ao fim de 14 horas, às 5h10 da manhã, o pai de Anabela Natário foi visto por uma médica. “A médica disse que ele estaria com um problema por causa da falta de um medicamento e que já devia estar com líquido nos pulmões, daí essa tosse... aquilo não era uma brincadeira”, relata. O homem de 89 anos acabou por lá ficar para fazer exames e análises. Já durante a quinta-feira chegou o diagnóstico: uma insuficiência cardíaca.

Também Catarina Gonçalves viu a mãe passar quase 24 horas no serviço de urgência geral. A mãe dera entrada na terça-feira, por volta das 22h30, devido a uma infecção renal. E por ali ficou. “Ela tem uma icterícia e problemas no fígado e na vesícula. Foi fazendo os exames... tudo nas urgências e tudo numa cadeira e com um medicamento intra-venoso. Nunca teve um quarto ou uma cama”, relata ao PÚBLICO.

Só na noite de quarta-feira, por volta das 22h, subiu para o Serviço de Observação “para finalmente ter uma cama”. O PÚBLICO questionou o HFF sobre este caso particular, mas não obteve resposta até à publicação do artigo.

Depois do “pico de procura”, na manhã desta quinta-feira, à porta do serviço de urgência geral, eram poucos os que ali se concentravam, não indiciando qualquer problema no atendimento aos utentes. A situação, esclarece o HFF, “foi completamente normalizada às 8h”, voltando esta unidade hospitalar a receber doentes transportados pelo INEM.

“Isto está a ficar tão mau”

“A palavra na boca é ‘isto é o caos, é o caos!’. Eu acho que as pessoas se convenceram disto e nós temos de aguentar. Não pode ser assim, sobretudo com pessoas desta idade”, lamenta Anabela Natário, referindo-se às conversas que ia tendo com profissionais de saúde, que falavam da crescente pressão causada pelos doentes infectados com o SARS-CoV-2 naquela unidade hospitalar.

Questionado pelo PÚBLICO, o hospital disse não ter dados sobre o número de pessoas que têm dado entrada, por dia, na urgência com sintomas de covid-19. No entanto, segundo fonte hospitalar, estavam esta quinta-feira 50 pessoas internadas com infecção pelo novo coronavírus.

A norte, o Centro Hospitalar Universitário de São João (CHUSJ) reactivou esta semana seis tendas para a triagem avançada de doentes com sintomas de covid-19. Ainda na quarta-feira, o coordenador da equipa covid-19 do serviço de urgência, Nelson Pereira, dava conta de que mais de um terço das pessoas (170) que estão a chegar, por dia, ao serviço de urgência do CHUSJ são casos suspeitos de infecção pelo novo coronavírus. Ainda assim, viveu-se esta quinta-feira um início de tarde tranquilo neste hospital — tanto no serviço de urgência regular como no atendimento covid-19.

À entrada das tendas amarelas, não foram muitos os que esperaram para serem chamados pelos dois profissionais de saúde equipados da cabeça aos pés e que ali estavam a fazer a triagem dos casos suspeitos. Um jovem entre os 20 e os 30 anos foi autorizado a entrar e direccionado para uma zona de espera onde já estavam pelo menos mais duas pessoas.

A uns metros de distância, já longe da entrada, um grupo de familiares juntou-se à volta de um telefone para dar as boas novas: “A Ana deu negativo”, disse uma das vozes do grupo. E há alguém que observa tudo isto com olhos curiosos. É Esmeralda Leite, que está à espera que o marido acabe de fazer uns exames que não estão relacionados com a covid-19. A mulher de 70 anos conta que o casal chegou por volta das 8h30 às urgências e que notou “algum movimento, mas nada de especial”.

Maria da Conceição Vieira, de 74 anos, também aguarda pelo marido na parte de fora das urgências. Diz que quando entrou na sala de atendimento estavam duas ou três pessoas à espera, não mais. “O meu marido foi para dentro e foi logo atendido pelo médico. Ainda agora recebi mensagem a dizer que já entrou para fazer exames”, diz.

Esta semana, o CHUSJ passou ao nível 3 do plano de contingência por causa do aumento de doentes com covid internados e do acréscimo de procura do serviço de urgência. A decisão implica suspender parte das cirurgias programadas. Esta é uma das “queixas” de Maria de Lurdes Sousa, que veio ao São João para uma sessão de fisioterapia: não o cancelamento de cirurgias, mas sim de consultas.

“Na fisioterapia tenho feito tudo certo, as consultas é que não têm estado bem. Desde Março só tive consulta na psiquiatria duas vezes. Agora parece que vou ter em Novembro, mas isto está a ficar tão mau que não sei se vai acontecer”, conta, dizendo ainda que durante a pandemia teve contacto telefónico com o médico algumas vezes.