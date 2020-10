Hospitais de LVT: esgotada mais de 80% da capacidade de internamentos e dois terços dos cuidados intensivos

Os hospitais de Lisboa e Vale do Tejo (LVT) têm actualmente 517 camas para internamento em enfermarias dedicadas a doentes com covid-19 e na terça-feira estavam já ocupadas 420, ou seja, mais de 81%. Nas unidades de cuidados intensivos, para onde vão os doentes em estado grave, neste que é ainda o primeiro de três níveis do plano de contingência da região para resposta à pandemia, estavam alocadas 97 camas, 64 das quais se encontravam ocupadas na terça-feira (cerca de dois terços do total), adiantou esta quinta-feira a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT).

Mas a capacidade é muito superior no último dos três níveis de resposta definidos no plano de contingência. Nesse cenário, a região dispõe de 917 camas em enfermarias para doentes com covid-19 no total e 185 camas em unidades de cuidados intensivos, especifica a ARSLVT em comunicado esta quinta-feira divulgado.

Já a capacidade total de camas para todo o tipo de doentes instalada na região ascende a 6330 em enfermarias e a 301 em unidades intensivos de adultos polivalente, as que destinam a casos mais graves, acrescenta a ARS.

Numa altura em que o número de casos de infecção continua a aumentar, a ARSLVT decidiu criar um novo modelo de gestão de camas hospitalares, que passam a ser organizadas em rede, ao contrário do que acontecia até agora, o que tem sido muito criticado por dificultar a transferência de doentes entre hospitais quando estes esgotam a sua lotação.

Para coordenar a resposta “que envolve especial complexidade” e implica “a capacidade de adaptação e ajustamento contínuo dos serviços num cenário de incerteza”, foram constituídas duas equipas — o Grupo Regional de Gestão Centralizada (GRGC) e o Núcleo de Apoio à Decisão. Juntas, as duas constituem o novo modelo de gestão centralizada de camas hospitalares e começaram já a trabalhar esta semana.

Ao GRGC cabe analisar a informação trabalhada pelo Núcleo de Apoio à Decisão “e fazer a interface entre o conselho directivo” da ARSLVT e os hospitais da região.

O GRGC “conta com a colaboração de elementos de vários grupos de profissionais da saúde e funciona junto do conselho directivo da ARSLVT, reportando ao seu presidente. No seu modelo de funcionamento articula com os conselhos de administração dos estabelecimentos hospitalares regionais do SNS, através das suas direcções clínicas”, especifica a administração regional de saúde.

Pelas "suas competências em matéria de coordenação de operações, logística e informação”, o NAD integra elementos do Estado-Maior-General das Forças Armadas, acrescenta a ARS.