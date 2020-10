Football Leaks: Bruno de Carvalho diz ter recebido ameaças em nome da Doyen

O ex-presidente do Sporting Bruno de Carvalho diz que enquanto dirigiu o clube chegou a receber ameaças em nome do fundo de investimento Doyen, ligado aos passes dos jogadores.

“Fui ameaçado por pessoas que afirmavam trabalhar para a Doyen e diziam ao telefone o nome das minhas filhas e a matrícula do meu carro”, afirmou esta quinta-feira em tribunal, durante o julgamento do pirata informático Rui Pinto, no âmbito do caso Football Leaks, no qual está a ser ouvido como testemunha. “Havia ameaças constantes de pessoas que diziam vir ‘a mando de'”, repetiu.

Questionado à saída do tribunal pelos jornalistas sobre se perante isto algum dia apresentou queixa às autoridades, o antigo dirigente desportivo foi esquivo: “Concerteza que o Sporting fez queixa. Mas nunca ninguém ligou nenhuma”.

Apesar de ter chegado a manifestar a intenção de processar o hacker por este ter tentado alegadamente entrar na sua caixa de correio electrónico, Bruno de Carvalho declarou agora que vai desistir da queixa, tendo elogiado a actuação de Rui Pinto. Em causa está uma queixa, de que desiste a título pessoal, relacionada com esta alegada tentativa de violação de correspondência electrónica. “Tem de se lhe tirar o chapéu. Graças a ele processos [ligados ao mundo do futebol] que estavam há anos sob investigação começaram a avançar e começaram a aparecer acusações”, declarou, considerando que o hacker conseguiu arranjar provas do que ele próprio, Bruno de Carvalho, andava a dizer há anos sobre a falta de transparência dos negócios neste universo.