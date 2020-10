Covid-19. Dos primeiros casos em Março ao regresso da calamidade de Outubro — gráfico mostra a evolução da pandemia em Portugal

Os dois primeiros casos de infecção pelo novo coronavírus em Portugal foram identificados no dia 2 de Março. No dia 16, as escolas fecharam, com 331 casos confirmados no país. Dois dias depois, o Presidente da República anuncia que Portugal iria entrar em estado de emergência pela primeira vez em democracia. Eram 642 os casos confirmados.

Portugal ultrapassa os mil casos diários pela primeira vez a 31 de Março: foram detectados 1035 em 24 horas. No total, o país contabiliza 7443 infecções. Dez dias depois regista-se um novo máximo diário de casos: 1516. A 16 de Abril estavam internadas 1302 pessoas, o maior número desde o início da pandemia. Os novos casos vão diminuindo até atingirem um mínimo de 92 novas infecções, detectadas a 3 de Maio. Nesse dia, eram 25.282 os casos confirmados e o país estava já em estado de calamidade.

Em Junho, o número de novos casos estabiliza e no início de Julho o país passa a estar em situação de alerta, excepto a Área Metropolitana de Lisboa, que fica em contingência, e 19 freguesias da mesma região, que se mantêm em calamidade. Em Setembro os números voltam a aumentar e, à data do arranque do ano lectivo, no dia 14, o país contabiliza 64.596 casos confirmados, dos quais 18.540 activos. Os casos activos sobem consecutivamente desde meados de Agosto.

O país volta a ultrapassar as mil infecções diárias no dia 8 de Outubro (1278). No total, há 82.534 casos confirmados, 28.967 activos. Nos dias seguintes continuam a registar-se mais de mil casos diários, com novos máximos de 2072 no dia 14 e 2101 no dia 15. Do total de 93.294 casos de infecção, 36.085 estão activos. O número de internamentos volta a aproximar-se dos mil: há 993 pessoas internadas com covid-19. Portugal está, de novo, em situação de calamidade.