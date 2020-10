Mais 10 mil estudantes entram no superior na 2.ª fase. Médias mantêm-se altas

Cerca de 10 mil estudantes conseguiram um lugar no ensino superior público na 2.ª fase do concurso nacional de acesso, cujos resultados são conhecidos esta quinta-feira. O número está dentro do habitual nos últimos anos para esta fase de ingresso, apesar de haver mais candidatos e mais vagas disponíveis. O total de entradas nas universidades e politécnicos para o novo ano lectivo, nas duas fases já concluídas, ascende agora a quase 54 mil.

