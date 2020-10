PSD salva Governo nas máscaras na rua, mas ambos deixam app em banho-maria

Com a intenção de tornar obrigatória a aplicação Stay Away Covid a incendiar o espaço público, incluindo o PS, e com o Presidente a dizer que, se ficasse assim, pediria a fiscalização preventiva da proposta de lei ao Tribunal Constitucional, o PSD prepara-se para salvar apenas uma parte da proposta do Governo: a de impor máscaras na rua. A parte relativa à aplicação móvel vai ficar para discussão em comissão, a pedido do Governo.

