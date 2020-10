António Costa: “Senti que era preciso haver um abanão”

O primeiro-ministro admitiu esta quarta-feira ao PÚBLICO, horas depois de decretar a situação de calamidade no final de uma reunião do Governo, que foram definidas novas medidas porque o executivo sentiu necessidade de “enviar um sinal claro” aos portugueses, no sentido de que “é necessário alterar comportamentos”. António Costa rejeitou que as medidas tivessem a ver com “o número mágico” das duas mil infecções diárias, ultrapassado ontem, e preferiu justificar a decisão com a “situação grave que o país está a viver de subida consistente dos casos” desde meados de Agosto. “Senti muito claramente que era preciso haver um abanão na sociedade”, reconheceu ainda, numa entrevista que será publicada no jornal de sexta-feira.

Continuar a ler