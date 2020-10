Maratona lança (mais) corridas virtuais — e cada inscrição vale uma doação

O Maratona Clube de Portugal anunciou esta quinta-feira o lançamento de quatro corridas de cinco e dez quilómetros, “depois do sucesso das provas virtuais de Maio”, que envolvem doações ao Banco Alimentar por cada inscrito.

O sucesso da primeira edição, em Maio, fez o clube avançar para uma nova edição, limitada a 10 mil atletas, que arranca em 30 de Outubro e conta com o apoio do Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ). A criação de uma app, que “irá validar a participação dos corredores, registando a distância e os tempos obtidos”, é outra das novidades, permitindo “uma classificação geral oficial”, segundo comunicado do Maratona.

Nos dias 30 de Outubro e 1 de Novembro decorre a primeira das provas, uma corrida de 10 quilómetros, seguida de uma de cinco de 6 a 8 de Novembro. Depois há outra de 10, de 13 a 15, encerrando-se o périplo com outra de cinco, de 20 a 22. A aplicação passa a ser de uso obrigatório para os participantes, que devem completar pelo menos uma prova para receber uma medalha em casa, somando ainda um dorsal digital e um certificado de participação.

“Nesta altura torna-se ainda mais relevante que as organizações se unam e promovam este tipo de iniciativas, gerando assim oportunidades para que a população usufrua de ofertas que possam combater comportamentos sedentários”, explicou, citado em comunicado, o presidente do IPDJ, Vítor Pataco.

O presidente do Maratona, Carlos Moia, reforçou, por seu turno, a vontade de “atrair a população para a corrida e para a caminhada”, mesmo que num ambiente virtual, até porque “basta querer”, mesmo “condicionados” pela pandemia de covid-19.