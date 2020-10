Quando a arquitectura se funde com a natureza, da Islândia a Svalbard

Ao longo de quatro anos, entre 2016 e 2020, o arquitecto e fotógrafo Gonçalo Duarte Pacheco viajou, na companhia da sua namorada, a ilustradora Catarina Barbosa, até ao Círculo Polar Árctico, onde captou edifícios que vivem em harmonia com a paisagem que os rodeia.

"Visitámos países que vivem na condição de ter, durante o ano, um dia totalmente escuro e outro em que o Sol nunca se põe", explica ao P3. Sobre as paisagens da Islândia, das Ilhas Faroé, da Noruega e das Ilhas Svalbard, que Gonçalo descreve como "grandes telas imaginárias de manchas, formas e cores" de características quase "abstractas", estão plantadas construções de "madeira, pedra, erva, terra, betão e aço" que se fundem, sem redes ou muros de protecção, no meio natural em que se inserem. "Este tipo de construção é típica deste conjunto de comunidades que tem um modo próprio de habitar e de intervir na paisagem", pode ler-se no livro Weightless - Tracing Landmarks, que o casal elaborou durante o período de confinamento e lançou recentemente.

"Estamos acostumados, no meio onde vivemos, a edifícios de betão com barreiras de segurança", refere o arquitecto e fotógrafo sediado em Lisboa. "Nestas zonas, acontece precisamente o inverso. A maior parte das construções não se encontra guardada." O fotógrafo e a ilustradora conseguiram entrar, sem problemas, em muitas delas. "E quando fomos abordados, tivemos uma resposta amigável, de partilha de história de cada edifício. Existe um espírito de partilha e não de fortificação destes espaços."

Através das páginas do livro bilíngue, que compila fotografias, ilustrações, textos reflexivos, mapas e que tem prefácio do espanhol José Luís Ochoa, é possível "viajar" com Gonçalo e Catarina pelos locais que percorreram. É possível, também, através das coordenadas que acompanham as fotografias, visitar alguns destes locais através do Google Maps.