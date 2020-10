Produzir melhor, consumir diferente

A pandemia de coronavírus teve um impacto importante na forma como vivemos, como trabalhamos e como interagimos. Mesmo na forma como vemos o nosso futuro. O que começou por ser uma crise no setor da saúde transformou-se numa recessão mundial com ramificações em muitos setores — incluindo os nossos setores agrícola e alimentar. A segurança alimentar está ameaçada em todo o mundo e muitos são os que têm de sobreviver sem satisfazer a necessidade mais básica de todas — os alimentos.

Garantir alimentos seguros e nutritivos continua a ser uma parte essencial da resposta à pandemia de coronavírus, em especial junto das comunidades pobres e vulneráveis. Quase 690 milhões de pessoas sofrem de fome em todo o mundo, ou seja, mais dez milhões do que em 2019. E a pandemia poderá acrescentar mais 83 a 132 milhões de pessoas a este número.

É um facto que a forma como produzimos e consumimos hoje os nossos alimentos não pode continuar. Na UE, a agricultura é responsável por mais de 10% das emissões de gases com efeito de estufa. Sejamos francos, o nosso modo de produção destrói o nosso planeta e os nossos ecossistemas. Somos ineficazes e pouco éticos, desperdiçamos um quinto dos alimentos que produzimos enquanto 36 milhões de cidadãos da UE não dispõem de meios suficientes para pagar uma refeição de qualidade todos os dias. Os nossos custos de cuidados de saúde continuam a aumentar, com mais de 50% da população adulta da UE em excesso de peso. Ora, isto é um contrassenso. Precisamos de mudar. E precisamos de fortalecer o nosso apetite de mudança.

Desde o primeiro dia, a Comissão Von der Leyen tem estado empenhada em introduzir mudanças e transformar os desafios em oportunidades. No âmbito do nosso Pacto Ecológico Europeu, adotámos a Estratégia do Prado ao Prato como uma bússola que nos mostra o caminho a seguir. Trata-se de um roteiro de transformação para construir sistemas alimentares sustentáveis, reconhecendo a ligação indiscutível que existe entre a saúde das pessoas, das sociedades e do planeta. Um sistema alimentar sustentável deve garantir a disponibilidade e a acessibilidade de alimentos saudáveis para todos, quaisquer que sejam as circunstâncias, em tempos de normalidade e em tempos de crise.

A Europa deve mostrar o caminho, com ambição e convicção. Com a nossa Estratégia do Prado ao Prato, estamos a definir uma orientação clara com objetivos ambiciosos e metas concretas para transformar o sistema alimentar da UE. Até 2030, queremos ver a utilização de pesticidas e agentes antimicrobianos, bem como as perdas de nutrientes, reduzidas em 50% e a percentagem da agricultura biológica a atingir 25 %. Transformaremos a produção alimentar para a tornar sustentável.

Sabemos que os nossos cidadãos preferem alimentos saudáveis e de origem sustentável, e asseguraremos de que dispõem, em qualquer momento, de tais opções, prestando-lhes, simultaneamente, as informações de que necessitam para fazerem escolhas alimentares sustentáveis. É por esta razão que iremos implementar rótulos facilmente compreensíveis sobre o conteúdo dos alimentos: a forma como foram produzidos, que oferta nutritiva representam e qual o seu impacto no ambiente.

Seremos igualmente ambiciosos para além das nossas fronteiras. Através da cooperação internacional, da política comercial e de alianças ecológicas, a UE promoverá práticas agrícolas e de pesca mais sustentáveis, reduzirá a desflorestação, reforçará a biodiversidade e melhorará a segurança alimentar e os resultados em termos de nutrição.

Graças à Estratégia do Prado ao Prato, estamos em condições de produzir alimentos saudáveis de forma sustentável, num planeta saudável e verde. Os nossos cidadãos e o nosso planeta não merecem menos

Esta transição conduzirá a mudanças de grande envergadura e terá um custo, mas é um custo que ajudaremos a suportar. Com a Estratégia do Prado ao Prato, temos a ambição de ajudar os nossos agricultores, pescadores e produtores de alimentos a tornarem-se líderes na sustentabilidade e a receberem uma parte justa dos benefícios.

À medida que trabalhamos para superar a covid-19, precisamos, ao mesmo tempo, de construir um sistema alimentar melhor, mais forte e mais justo, com a nossa Estratégia do Prado ao Prato. A nossa sociedade e o nosso planeta assim o exigem. O tema do Dia Mundial da Alimentação deste ano reflete muito bem a essência do nosso trabalho: cultivar, alimentar e preservar a sustentabilidade em conjunto.

