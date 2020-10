O meu testemunho

No dia 11 de Outubro saí, com alta hospitalar, da Unidade de Doenças Infecciosas do Hospital de Curry Cabral, onde estive internado onze dias por covid-19, do qual sobreveio uma pneumonia.

Quero dar o meu testemunho dessa estadia, para que conste em memória futura e porque o que presenciei foi o oposto e pela positiva do que os órgãos de comunicação social, designadamente os noticiários televisivos que têm um impacto muito superior à imprensa escrita.

Estive numa enfermaria de quatro camas em que os outros pacientes eram mais idosos do que eu e cada caso era diferente dos restantes, para um leigo como eu. Todo o pessoal daquela unidade de tratamento, e eram muitos, os que diariamente ali passavam, porque há por dia dois turnos, foram e são inexcedíveis na atenção que prestam ao doente. Dir-se-á, estão a cumprir a sua missão, é verdade, mas para mim, para aqueles que estavam acamados e mais cuidados necessitam, demonstraram um elevado grau de profissionalismo e um sentido de humanidade acima do que é normalmente expectável, estou a referir-me a médicos, enfermeiras, auxiliares e até de quem faz a limpeza às enfermarias, zelando pelo asseio das mesmas.

Tudo o que vivi e presenciei, contrasta pela positiva, com o que os noticiários televisivos transmitem. O interesse destes é abrirem e comunicarem que se ultrapassou o máximo de casos registados num só dia, como se, de um recorde desportivo se tratasse (!), e também dar eco aos “profetas da desgraça”, bastonário da Ordem dos Médicos, presidente do Sindicato Independente dos Médicos e presidente da Associação dos Administradores Hospitalares.

António Rocha Lobo, Lisboa

Máscara de Protecção Individual

Depois de repetidos apelos, quer da Ordem dos Médicos, quer de vários especialistas em Saúde Pública, o Governo veio recomendar, agora, que se passe a utilizar a máscara na via pública. Com a rápida aproximação da época de gripe sazonal e num período em que se regista um aumento muito significativo de novos casos de infecção, esta recomendação terá pouca, ou nenhuma, eficácia junto de uma população que, ao que se vai percebendo, estará a subestimar os verdadeiros riscos da actual pandemia.

Em nome da defesa da nossa saúde física e mental, alargue-se-se, pois, o uso obrigatório da máscara a todos os espaços públicos, sem excepção, um sacrifício transitório que será, incomparavelmente, bem menos penoso e restritivo das liberdades individuais do que aquele que nos foi imposto durante o confinamento.

Florêncio Teixeira Gomes, Matosinhos

Porque não se aplica a lei?!

Para Joe Berardo vale tudo. Não cumpre a lei mas, mesmo assim, nada lhe acontece como sucede actualmente com as obras que estão a decorrer há ano e meio no edifício da Bacalhôa Vinhos no Parque Nacional da Arrábida e para as quais não tem nem licença nem aprovação do Instituto Nacional da Conservação da Natureza. Porque não se aplica a lei? Porque não lhe é dada ordem para demolir o que construiu ilegalmente? Porque continua a haver portugueses acima da lei? Porquê?

Manuel Morato Gomes, Senhora da Hora