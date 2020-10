Juíza escolhida por Trump agrava ambiente de vingança e rancor no Senado

A agenda dos senadores do Partido Republicano e do Partido Democrata na Comissão de Assuntos Judiciais estava preenchida, esta quinta-feira, com o último dia das audições a Amy Coney Barrett, a juíza conservadora que foi nomeada pelo Presidente Donald Trump para subir ao Supremo Tribunal dos EUA. Mas o que acabou por acontecer ao longo desta semana, em directo e perante milhões de espectadores, foi uma peça em quatro actos sobre quem são os verdadeiros culpados pela degradação do Senado, com o Partido Democrata a deixar um aviso em tom de ameaça: “Não pensem que a regra de aprovar nomeações à força só serve para o Partido Republicano.”

