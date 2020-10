Sol e mar em Maceió: TAP com viagem e estadia gratuitas para crianças

Praias de areias douradas, debruadas a coqueiros e a abraçar cálidas águas azul-turquesa - este é o postal mais óbvio de Maceió, Nordeste do Brasil. E este é o novo destino da TAP naquele país, que estas quinta e sexta-feira está a oferecer a viagem e a estadia a crianças até aos 11 anos (inclusive) que viajem com a família para a capital do estado de Alagoas.

Esta oferta está disponível para as compras feitas em agências de viagens e no site da TAP nos dias 15 e 16 de Outubro com a introdução do código promocional KIDSBR - as viagens devem ser feitas entre os dias 2 de Novembro e 17 de Dezembro de 2020 ou de 11 de Janeiro a 15 de Março de 2021. Além da viagem e da estadia para os mais novos, a companhia aérea proporciona descontos e ofertas extra exclusivas para as famílias nos hotéis parceiros da iniciativa. No site da companhia áerea, era possível encontrar esta quinta-feira alguns voos a rondar os 240€ (apenas um trajecto).

Em tempo de pandemia, a TAP assegura ainda que todos os bilhetes comprados no âmbito desta promoção beneficiam de uma alteração gratuita. E faz questão de recordar os números da covid-19: segundo o relatório divulgado esta semana pelo Observatório Alagoano de Políticas Públicas para o Enfrentamento da Covid-19 da Universidade Federal de Alagoas, o estado de Alagoas é dos que tem tido menos incidência de casos no Brasil - na última semana, 25,8 casos para cada 100 mil habitantes.